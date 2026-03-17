נתניהו: חיסלנו בכירים באיראן עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בצהריים (שלישי) לחיסול הבכירים במשטר האיראני, בהם עלי לאריג'אני ומפקד הבסיג', במסגרת המערכה המתמשכת נגד איראן.

בדבריו אמר נתניהו, "הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיג' - זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים; פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים".

עוד הוסיף, "אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות. אבל אם נתמיד בזה - אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם".

בהמשך התייחס לשיתוף הפעולה עם ארצות הברית ואמר, "במקביל, אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ. אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו".

לדבריו, "אנחנו נעזור גם בהתקפות עקיפות, שמייצרות לחץ אדיר על המשטר האיראני, וגם בפעולות ישירות. יש עוד הרבה הפתעות. בתחבולות נעשה מלחמה. אנחנו לא נחשוף את כל התחבולות כאן, אבל אמרתי לכם: רבות המה".

עוד הדגיש את חשיבות הנחישות ואמר, "הדבר החשוב ביותר לנצח במלחמה זה נחישות. נחישות, נחישות, נחישות. נחישות של המנהיגים, נחישות של המפקדים, נחישות של העם. אנחנו נחושים לנצח, ואנחנו נשיג את הדברים האלה".

בסיום דבריו פנה לציבור ואמר, "אני מבקש מכם פשוט להתעלם מערוצי הדכדוך. אנחנו בהישגים היסטוריים. אנחנו, בעזרת השם, הגענו למצב שאחרי ה-7 באוקטובר, שהיינו על עברי פי פחת, אנחנו עכשיו מעצמה אדירה, כמעט עולמית, עם הידידה שהיא ה-מעצמה העולמית, נלחמים שכם אל שכם. זה כבר הישג אדיר מול כל האיומים שיבואו עלינו. לאיזו מדינה עוד יש את היכולות הללו? כולן מותקפות כאן. למי יש את העוצמות האלה שלנו, של הבריתות, של צה"ל, של חיל האוויר ושל עם חזק? אז הישארו חזקים".

"אנחנו גם נעזור לכם. כל מה שקשור בפיצויים - הנחיתי להציג לכם את המתווה וגם להגדיל את המתווה. גם לעזור לצפון, וגם לעזור לכל מי שצריך, כפי שעשינו כבר בעבר ב'עם כלביא', כפי שעשינו קודם לכן בקורונה. נעשה את זה ביתר-שאת הפעם", אמר לסיום.