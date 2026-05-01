דובר צה"ל עדכן כי הוחמרה מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בצפון מהיום ועד יום שני, 4 במאי ב-20:00.

אזור ההנחיה קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה יעברו למדרג פעילות חלקית. כחלק מהנחיות ההתגוננות החדשות, ההתקהלות הוגבלה לעד 200 איש בשטח פתוח ועד 600 איש במבנה.

כמו כן, מקומות עבודה ופעילות חינוכית "ניתן לקיים פעילות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. בכיר בפיקוד העורף הסביר כי ההחמרה בהנחיות נובעת מאירועי היומיים האחרונים, בהם ירה חיזבאללה פעמיים רקטות לעבר הצפון.

בעקבות המצב הביטחוני והשינוי במדיניות ההתגוננות, יידרש כעת משרד ירושלים ומסורת לגבש מתווה חדש ומצומצם משמעותית.

המתווה המעודכן יצטרך להתאים להגבלות החדשות המאפשרות נוכחות של מאות בודדות של אנשים בלבד במתחם הקבר ובסביבתו.