דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין, על ההיערכות דובר צה"ל

צה"ל עדכן כי בשעות האחרונות זוהתה היערכות מוגברת מצד ארגון הטרור חיזבאללה לשיגור מטחי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

על פי הודעת צה"ל, ההיערכות עשויה להביא לירי לעבר ישראל כבר בשעות הקרובות, כאשר הכוחות פועלים במקביל לסיכול האיום.

בצה"ל הדגישו כי מערך ההגנה האווירית וכוחות צה"ל הפרוסים בגבולות נמצאים במצב דריכות גבוהה, ומוכנים לפעולה הן בהגנה והן בהתקפה.

עוד נמסר כי "צה"ל פועל לסיכול פעולות ארגון הטרור חיזבאללה", והוסיף כי "צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ויגיב בעוצמה לכל איום המתהווה".

במערכת הביטחון קראו לציבור לשמור על ערנות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

הודעת צה"ל מגיעה כשבוע לאחר אירוע דומה שבו זוהתה היערכות לירי, אך הציבור לא עודכן בזמן, מה שעורר ביקורת ולאחר מכן התנצלות מצד הצבא.

במקביל, גורמים ישראלים אישרו כי קיימת היערכות לאפשרות של הרחבת הירי מצד איראן וחיזבאללה כבר במהלך הלילה.

באותו מטח קודם שוגרו כמאתיים רקטות לעבר יישובי הצפון, כאשר לפי ההערכות כ-120 מהן חצו לשטח ישראל.

באחד המקרים נרשמה פגיעה ישירה בבית במועצה המקומית בענה, הסמוכה לכרמיאל. צוותי כיבוי פעלו בזירה וסרקו את המבנה מחשש ללכודים.

חובשים במד"א סיפרו, "הגענו באמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א למבנה עם הרס, רסיסים ועשן. בנס גדול היו 2 פצועים במצב קל", וציינו כי במקום היו גם נפגעי חרדה.