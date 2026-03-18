השכן חן אמיר משחזר את הפיצוץ ערוץ 7

חן אמיר, המתגורר בשכנות לבני הזוג שנרצחו הלילה (רביעי) מפגיעת טיל איראני ברמת גן, משחזר בשיחה עם ערוץ 7 את הרגעים שבהם הפך הבית הבטוח לזירת מלחמה.

חן ואישתו נכנסו לממ"ד מיד עם הישמע האזעקה, החלטה שככל הנראה הצילה את חייהם. "הייתה התרעה, ירדנו למטה לממ"ד בתוך הבית. אולי חצי דקה אחרי תחילת האזעקה נשמע פיצוץ אדיר, אדיר", הוא מספר.

העוצמה הייתה כה חזקה עד שחן הרגיש את המבנה כולו זז: "החשמל ירד ועלה, זכוכיות עפו לכל עבר. ידעתי שזה אצלנו. העוצמה של הפגיעה והתזוזה של הממ"ד זה לא משהו רגיל".

לאחר דקות הוא יצא מהממ"ד וגילה הרס רב. ריח חריף של עשן עמד באוויר ודלת הכניסה שלו נפתחה מההדף.

כשנשא את עיניו למעלה, הבין שהפגיעה הקשה ביותר הייתה בבית השכנים. "ראיתי שהדלת של השכנים למעלה מורמת ויש חושך. נכנסתי וצעקתי: 'יש מישהו?'. קיוויתי שהם בממ"ד או שהם לא בבית בכלל".

חן מציין כי מדובר בזוג מבוגר, כשהבעל הוא אדם נכה. זמן קצר לאחר מכן הגיעו כוחות ההצלה, הוציאו את חן מהמבנה ואיתרו את בני הזוג ללא רוח חיים.

לסיום הוא מבקש להעביר מסר חד-משמעי לכלל האזרחים על חשיבות המיגון: "הממ"ד הציל אותנו חד משמעית, מי שיש לו ממ"ד שלא יתעצל, להיכנס מהר, זה מציל חיים פשוט".