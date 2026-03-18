ירון משה ואשתו אילנה הם בני הזוג שנרצחו הלילה (רביעי) מפגיעת טיל איראני בביתם ברמת גן.

השניים נהרגו כתוצאה מפגיעה ישירה בדירתם. הלווייתם של בני הזוג תתקיים היום בצהריים בבית העלמין ירקון.

ביתם של הזוג נפגע קשות מפגיעה ישירה של הטיל בסלון. הממ"ד בדירה נותר שלם, למרות הפגיעה הקשה בשאר חלקי הבית.

בני הזוג, בשנות השבעים לחייהם, לא הספיקו להגיע למרחב המוגן הביתי בעת האזעקה. על פי ההערכה, הסיבה לכך היא נכותו של הבעל, שמנעה הגעה מהירה לממ"ד.

הטיל פער חור בתקרת הבית והחריב את הסלון, כאשר פריטים רבים ניזוקו קשות. בתיעוד מהמקום נראה ההליכון של הבעל מוטל על הרצפה, סמוך לאזור הפגיעה.

בני הזוג שהו במרחק של מטרים ספורים בלבד מהממ"ד בזמן הפגיעה.

צילום: ערוץ 7

