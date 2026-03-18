תיעוד הגעת המחבלים דובר צה"ל

פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון הניבה היום (רביעי) שתי הצלחות מבצעיות משמעותיות בסיכול חוליות טרור של חיזבאללה.

באמצעות שילוב של מודיעין שטח מדויק וסיוע אווירי מהיר, חוסלו המחבלים בטרם הצליחו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב.

האירוע הראשון התרחש כאשר תצפיות של אוגדה 91 זיהו חוליית מחבלים בדרום לבנון בעת שעסקו בפריקת אמצעי לחימה מרכב.

המחבלים נצפו כשהם מוציאים מהרכב טילי RPG וציוד לחימה נוסף שנועד לשימוש מיידי נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר הוכוון לנקודה ותקף את החוליה מהאוויר. המחבלים חוסלו והציוד הושמד בטרם יצא מתווה הפיגוע אל הפועל.

במקרה נוסף בגזרה, זוהו שני מחבלים שביצעו ירי רקטי לעבר כוחות מחטיבה 401 הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91.

המחבלים שיגרו רקטות לעבר הכוחות בשטח. בצה"ל מבהירים כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לכוחותינו כתוצאה מהירי.

מיד לאחר הזיהוי, הופעל כוח אש שחיסל את שני המחבלים בנקודה ממנה בוצע השיגור.