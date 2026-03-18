עו"ד זוהר ישרים בשיחה בזירת האסון ערוץ 7

זירת פגיעת הטיל ברמת גן הפכה הבוקר למוקד של עליה לרגל עבור גורמי העירייה ותושבי האזור, המנסים לעכל את הטרגדיה הקשה שגבתה את חייהם של בני הזוג משה ז"ל.

עו"ד זוהר ישרים, המשנה לראש עיריית רמת גן, שוחח עם ערוץ 7 בזירה והדגיש את הליווי הצמוד למשפחה השכולה: "אנחנו מלווים את המשפחות, מבחינת זה אין מה לדאוג. זה יום קשה מאוד בעיר רמת גן, ולבנו כואב עם המשפחה".

הוא ביקש להעביר מסר לתושבים ואמר: "מה שחשוב וצריך לדעת, שהיכן שיש מרחב מוגן, צריך להיכנס למרחב מוגן ולעשות את הכל כדי להגיע למרחב מוגן. זה מציל חיים של ממש".

לדבריו, "היום לכל תושבי העיר שלנו כאן ברמת גן יש מענה, יש ממ"דים, יש מקלטים שאנחנו יודעים לטפל בהם ומנהלים אותם. חשוב, שמקבלים את ההתרעה, לא לחכות לאזעקה, להיכנס ולהתגונן, זה מציל חיים".

לסיום אמר: "נכונו לנו עוד ימים טובים יותר, עם ישראל נמצא במערכה משולבת, חשובה מאוד, ובאמת מילה טובה גם לממשלה על מה שהיא עושה, אנחנו בדרך הנכונה. ייקח עוד קצת זמן, אבל אנחנו בדרך הנכונה, הממשלה בדרך הנכונה, העיר רמת גן מטפלת בצורה נכונה".

בבניין שבו פגע הטיל שוכנים גם משרדי חברת הנדל"ן "בארי". בעל המשרד שיתף: "עוד לא חזרנו לעבוד. אבל אנחנו פה בשביל כל השכנים, בשביל כל החברים פה מסביב, בודקים שהכול בסדר. נשתקם, נקום מהרגע, נחזור לעבוד בהקדם".

עובדי חברת 'בארי' בראיון ערוץ 7

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לזירת הפגיעה. "הטילים הבליסטיים המצרריים הם אתגר, הפצצות האלו, בין שישה לשמונה קילו, מביאות מוות ואסונות", אמר.

בהמשך מסר הצהרה באנגלית: "אנחנו מוקפים בפרוקסים, וזה המבחן שלנו. ככל שיתקדמו דברים באיראן אנחנו נראה שינוי גם אצל העם באיראני, ואני מאחל להם שבנורוז הזה יבוא שינוי. כדי שיבוא שינוי, הם צריכים לקום, להיאבק ולדרוש שינוי".