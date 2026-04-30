שוטרי מפלג ההונאה במשטרת מחוז תל אביב עצרו חשוד בן 46, תושב רמת גן, בחשד למתן שירותים רפואיים למטופלים תחת מצג שווא של אח מוסמך.

החקירה הסמויה נגד החשוד החלה בעקבות תלונה של משרד הבריאות אודות אדם המשתמש בתיעוד מזויף לצורך קבלת הכרה מקצועית.

במסגרת החקירה עלה כי החשוד הציג את עצמו כמומחה לטיפול בפצעי לחץ ובפצעים מורכבים. על פי החשד, הוא ניצל את קשריו עם מנהלי מחלקות ורופאים כדי להעביר הרצאות במרכזים רפואיים גדולים ברחבי הארץ. קהל היעד בהרצאות ובקורסים שפתח כלל רופאים ואחיות מן המניין.

החשוד, שהינו בעלים של מרפאת אסתטיקה וטיפולי בית ברמת גן, השתמש בחותמות של רופאים ללא ידיעתם לצורך פעילותו.

בבדיקה שנערכה על ידי משרד הבריאות התברר סופית כי אין לחשוד כל הסמכה רשמית לשמש כאח מוסמך.

חוקרי מפלג ההונאה פשטו אתמול על משרדו של החשוד ותפסו מסמכים וממצאים שונים הקושרים אותו לעבירות המיוחסות לו.

בתום החיפוש הוא עוכב לחקירה בתחנת המשטרה. בסיום חקירתו הוחלט לשחררו למעצר בית תחת תנאים מגבילים.