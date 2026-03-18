שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, דוד גדעוני, קבע היום (רביעי) תנאי חריג לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, במסגרתו עליו לאשר את קידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סנ"צ עד יום שני הקרוב.

בהחלטתו קבע השופט כי אם השר לא יחתום על המינוי במועד, הקידום ייכנס לתוקף באופן אוטומטי מכוח החלטה שיפוטית.

השופט כתב, "ככל שהשר לא ימלא אחר פסק הדין במועד הנזכר, ישתכלל קידומה של העותרת לדרגת סנ"צ מכוח ההחלטה השיפוטית".

בחודש שעבר כבר קבע בית המשפט כי על השר לאשר את הקידום, אולם עד כה לא בוצעה ההחלטה. השופט הבהיר כי לא יאפשר גרירת רגליים נוספת בביצוע פסק הדין.

בן גביר הגיב: "מדובר בעבריינית שאינה ראויה להיות קצינה במשטרת ישראל. הפסיקה היא בושה".

ההחלטה מגיעה על רקע מאבק משפטי ממושך בין הצדדים, לאחר שסבן, חוקרת בתיקי נתניהו, עתרה לבית המשפט בעקבות עיכוב קידומה, למרות המלצות הגורמים המקצועיים במשטרה.

קידומה אושר בעבר על ידי הגורמים הרלוונטיים, אך השר סירב לחתום עליו, מה שהוביל להגשת עתירה לבית המשפט.

המאבק החל לאחר קידומה לתפקיד עוזרת של ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, מה שעורר את התנגדותו של בן גביר שדרש הבהרות מהמשטרה.

בן גביר ציין בהתנגדותו כי בשורת הליכים משפטיים ענתה סבן מספר פעמים "לא זוכרת", באופן שהתפרש כניסיון להגן על מפקדיה והמעורבים בחקירות.

סבן עתרה לבג"ץ, בטענה שעיכוב הדרגה נובע ממניעים פוליטיים זרים שקשורים לעדותה בתיק 4000 במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

היא טענה במהלך אחד הדיונים בבית משפט: "יש פה מימוש של איום. דעו לכם שאם תתעסקו בתיקים מסוימים זה המחיר שתצטרכו לשלם. לחוקרים אסור לחשוש מלבצע את עבודתם".