דרגת סגן-ניצב הוענקה לקצינה רינת סבן, זאת למרות סירובו הנחרץ של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לחתום על המינוי.

הדרגה הוענקה מכוח צו שיפוטי לאחר שהשר לא מילא אחר הוראת בית המשפט המחוזי לחתום על הקידום.

מפכ"ל המשטרה דני לוי החליט שלא להגיע לטקס שהועבר לירושלים. סבן קיבלה את הדרגות מראש אח"מ, ניצב בועז בלט. "כשיש משהו שחשוב להילחם עליו - נלחם עליו. בעזרת השם נחגוג בקרוב גם בטקס הקידום של רותי האוסליך", אמרה.

הבוקר הגיש השר בן גביר ערעור לבית המשפט העליון על החלטת המחוזי. הוא שב ותקף את התנהלותה של סבן בעבר כחוקרת בתיקי ראש הממשלה: "רינת סבן היא קצינה לא ראויה. אפילו בית המשפט העליון קבע בהרכב של תשעה שופטים כי כחוקרת פגעה פגיעה משמעותית בזכויות נחקרים".

השר הבהיר כי הוא רואה בצו השיפוטי פגיעה אנושה בסמכות הדרג המדיני: "שר הוא לא חותמת גומי ולא יעשה שקר בנפשו וימנה את מי שעברה על החוק באינספור הזדמנויות".

בערעור נטען כי החלטת השופט להעניק דרגות ללא חתימת השר ניתנה בחוסר סמכות מובהק.