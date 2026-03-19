הממשל האמריקני שוקל להגדיל את הנוכחות הצבאית במזרח התיכון ולהציב אלפי חיילים נוספים באזור. כך דווח הלילה (חמישי) בסוכנות הידיעות רויטרס.

לפי הדיווח, הצבת הכוחות הנוספים נועדה לאפשר פעילויות קרקעיות בשלושה תחומים: שמירה על חופש השייט במיצר הורמוז, השתלטות על האי ח'ארג, ופעולה להוצאת האורניום המועשר מאיראן.

גורמים ששוחחו עם רויטרס ציינו כי לא התקבלה החלטה סופית בנוגע לשימוש בכוחות קרקע, וכי ישנם סיכונים גבוהים בכל אחד מהתרחישים, שלא ברור אם הנשיא דונלד טראמפ יהיה מוכן להסתכן בהם.

במקביל דווח הלילה ב"וושינגטון פוסט" כי הפנטגון הגיש בקשה לבית הלבן לתוספת תקציבית של 200 מיליארד דולר למימון עלויות המלחמה עם איראן. הבקשה נבחנת כעת על ידי הממשל לפני שתועבר לאישור הקונגרס.

בדיווח צוין כי למרות שההערכות הן שאין סיכוי גבוה שהקונגרס יאשר בקשה בסכום כה גבוה, ייתכן כי הבקשה תומלץ להיות צנועה יותר. עוד נאמר ב"וושינגטון פוסט" כי עלות המלחמה בשבוע הראשון בלבד עמדה על 11 מיליארד דולר, והבקשה כוללת לא רק את עלויות הלחימה עצמה, אלא גם השקעה בהפקת פצצות מדויקות, טילים ומערכות הגנה אשר נשחקו במהירות במהלך הקרבות עם איראן.