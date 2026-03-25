לוחמי חטיבה 401 חיסלו הלילה (רביעי) חוליית מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, זמן קצר לאחר שזו ניסתה לפגוע בכוחות.

האירוע התרחש במהלך פעילות קרקעית ממוקדת של צוות הקרב החטיבתי. לוחמי חטיבה 401 זיהו מספר מחבלים חמושים במרחב, ששיגרו לעברם טיל נגד טנקים (נ"ט).

הלוחמים הגיבו בנחישות ובמהירות, ובסגירת מעגל מבצעית חיסלו את המחבלים בקרב פנים אל פנים מהקרקע.

במהלך חילופי האש נפצע קצין לוחם באורח קל. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה בפרטים.

בצה"ל שבים ומדגישים כי ימשיכו "לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

מוקדם יותר הבוקר צה"ל פרסם תיעוד של סגירת מעגל מהירה וקטלנית נגד חוליית טרור של חיזבאללה בדרום לבנון.

במהלך הלילה, זיהו כלי טיס של חיל האוויר חוליית מחבלים שביצעה שיגורי רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב להרחבת רצועת האבטחה.

מיד עם הזיהוי, הוכוונו כלי הטיס לעבר החולייה וביצעו תקיפה מדויקת שחיסלה את המחבלים. מדובר צה"ל נמסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו באירוע.