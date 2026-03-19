נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בפוסט שפרסם הלילה (חמישי) ברשת החברתית Truth Social לתקיפה הישראלית על שדה האיראני הגז דרום פארס, והכחיש כי ארה"ב הייתה מודעת מראש למתקפה.

"ישראל, מתוך כעס על מה שקורה במזרח התיכון, פעלה באופן אלים ותקפה את שדה הגז הגדול", כתב טראמפ, והוסיף: "חלק קטן יחסית מכלל המתקן הותקף. ארצות הברית לא ידעה דבר על המתקפה הספציפית הזו, וקטאר לא הייתה מעורבת בכך בשום אופן, צורה או מידה, ולא הייתה לה שום מושג שזה עומד לקרות".

"לצערי", המשיך טראמפ, "איראן לא ידעה את זה, או את כל העובדות הרלוונטיות הנוגעות לתקיפה, ותקפה באופן לא מוצדק ולא הוגן חלק ממתקן הגז של קטאר".

טראמפ הדגיש: "לא יהיו יותר התקפות מצד ישראל על שדה דרום פארס, שדה חשוב מאוד, אלא אם כן איראן תחליט ללא שיקול דעת לתקוף את קטאר - במצב כזה ארצות הברית, עם או בלי עזרת ישראל, תפוצץ באופן מסיבי את כל שדה הגז דרום פארס בעוצמה וכוח שאיראן מעולם לא ראתה או חוותה לפני כן".

"אני לא רוצה לאשר את רמת האלימות וההרס הזו בגלל ההשלכות ארוכות הטווח שתהיה לה על עתיד איראן, אבל אם מתקפה נוספת תתבצע על שדה הגז של קטאר, אני לא אהסס לבצע זאת", סיכם טראמפ.

הפוסט של טראמפ הגיע לאחר דיווחים ב"וול סטריט ג'ורנל" לפיהם הנשיא האמריקני מתנגד לתקיפות נוספות על מתקני אנרגיה איראניים. בניגוד לטענת טראמפ כי לא היה מודע למתקפה הישראלית, גורמים אמריקניים שצוטטו בדיווח ציינו כי טראמפ אכן ידע על התקיפה ואף תמך בה כ"מסר" לטהרן בעקבות סגירת מצר הורמוז.

לטענת אותם גורמים, טראמפ סבר כי איראן "קיבלה את המסר", ולכן הוא מתנגד להמשך התקפות על תשתיות אנרגיה באיראן. עם זאת, הם ציינו כי במידה ואיראן תנקוט בצעדים נוספים במצר הורמוז, ייתכן שטראמפ ישנה את עמדתו ויתמוך בתקיפות נוספות.