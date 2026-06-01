התערבות אמריקנית בלמה תקיפה בביירות. מערכת הביטחון וצה"ל השלימו משעות הבוקר את ההיערכות המבצעית להנחתת גל תקיפות מאסיבי ברובע הדאחייה בביירות, מעוז חיזבאללה, אולם בשעות האחרונות, בעקבות התערבות ישירה ולחץ כבד מצד הממשל האמריקני - התקיפה נדחתה.

הלחץ כלל שיחה אישית טלפונית ארוכה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו.

טראמפ הצהיר: "הייתה לי שיחה פוריה מאוד עם ראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל ולא יהיו חיילים שיגיעו לביירות. כל חייל שכבר היה בדרכו הוחזר. כמו כן, באמצעות נציגים בכירים, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק - שישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".

ישראל רצתה להוציא את התקיפה לפועל מתוך עמדה לפיה יש להגיב בעוצמה על הרחבת טווח השיגורים של חיזבאללה בימים האחרונים.

במהלך היום שיגרו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ איומים מפורשים בנושא. "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל", הבהיר כ"ץ. "אם לא יהיה שקט לתושבי הצפון - לא יהיה שקט בביירות. המשוואה הזו ברורה לכולם, ואנחנו נפעל לפיה".