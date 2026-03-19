טרגדיה בניו יורק: הרב יצחק דוד וואן, בן 64, נספה הלילה בשריפה שפרצה בביתו בבלומינגבורג שבניו יורק.

השריפה פרצה בשעות הלילה המאוחרות והתפשטה במהירות בבניין.

כוחות כיבוי אש רבים הוזעקו לזירה ופעלו במשך שעות ארוכות לכיבוי השריפה ולמניעת התפשטותה למבנים סמוכים באזור. לוחמי האש נאלצו להתמודד עם אש עזה שאיימה להתפשט לבניינים הצמודים.

בשריפה נהרס הבית כמעט כליל, ויחד איתו נהרסו גם מספר ספרי תורה שהיו במקום. הנזק לרכוש עצום.

נסיבות פרוץ השריפה נבדקות על ידי הרשויות המקומיות, ובשלב זה טרם ניתן לקבוע אם מדובר בשריפה מקרית או בתקלה טכנית. חוקרי האש ממשיכים לבדוק את הזירה.

בלומינגבורג היא עיירה קטנה במחוז אורנג' שבמדינת ניו יורק, המאוכלסת ברובה על ידי קהילה חרדית.