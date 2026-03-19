פגיעה ישירה בבזן בחיפה אנתוני הרשקו/TPS

הצנזורה התירה לפרסם כי אחד הטילים ששוגרו במטח האחרון מאיראן פגע במתחם בתי הזיקוק (בז"ן) במפרץ חיפה.

כוחות כיבוי אש והצלה גדולים הוזעקו למקום כדי להשתלט על מוקדי אש. אין חשש לדליפת חומרים מסוכנים.

נכון לרגע זה, בחסדי שמים לא דווח על נפגעים בנפש בתוך המתחם או בסביבתו הקרובה. תושבים רבים בקריות ובחיפה מדווחים על הפסקות חשמל.

אחרי הפגיעה, מניית בזן צנחה ב-7.9% בנעילה בתל אביב.

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מסר: "הפגיעה ברשת החשמל בצפון הינה נקודתית ולא משמעותית. צוותי חברת החשמל כבר פועלים בשטח והחזירו את החשמל לרוב המנותקים. החשמל יחזור לשאר המנותקים תוך פרק זמן קצר. בנוסף, במטח לצפון לא הייתה שום פגיעה משמעותית באתרי תשתית במדינת ישראל".

בטלוויזיה האיראנית טוענים כי בשיגור לצפון "התפוצצה" תחנת כוח בחיפה. בתקשורת האיראנית דווח כי מדובר ב"נקמה" על התקיפה הישראלית אתמול נגד מתקני הגז האיראניים.