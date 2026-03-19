ביקורת פלסטינית חריגה המנהל האזרחי

בעמוד הפייסבוק "אלמונסק" פורסמה מוקדם יותר היום (חמישי) שיחה בין קצין ממפקדת תיאום וקישור יהודה של המנהל האזרחי לבין בכיר פלסטיני מהעיר חברון.

השיחה התקיימה לאחר שאמש נפל טיל איראני בבית עווא שבמרחב חברון, וגרם למותן של ארבע נשים פלסטיניות תושבות האזור.

במהלך השיחה התייחס הבכיר לאירוע ולמצב הביטחוני, ואמר, "הירי כבר נהיה אקראי, כל אחד, בכל מקום, חשוף לזה. רסיס יכול להגיע לכל אחד, ומה אתה חושב על מה שקרה. בסופו של דבר האיראנים מביאים הרס לכל המזרח התיכון - זו מלחמה שמחריבה את כל האזור".

בהמשך מתח ביקורת חריפה על איראן ועל השפעתה באזור, ואמר, "מהאוקיינוס ועד המפרץ האיראנים הם אויבים גם של הסונים, לא רק של היהודים אלא של המוסלמים בכלל. אף אחד לא הביא אסון על המוסלמים כמו איראן. הם אלה שתמכו בחמאס והם אלה שחיזקו את חמאס הם אלה שתומכים ומחזקים אותם".

עוד הוסיף הבכיר, "זה דבר שכולם יודעים - לא משהו חדש וגם כל מקום שאיראנים נכנסים אליו - הם הורסים. מי גרם לחמאס להיות מושחת? זה בעצם מהכסף שהוא קיבל מאיראן. אדם בלי כסף לא יכול לעשות הרבה אבל כשאתה מממן אותו. הוא מתחיל לעשות מה שבא לו הכסף הוא זה שמדבר".

לדבריו, התמיכה האיראנית בארגונים באזור היא גורם מרכזי להסלמה, ואמר, "חמאס קיבלו את כל התמיכה והאספקה מאיראן. כמו שאמרתי מאז שחיזבאללה נחלש ובמיוחד מאז שסוריה נפלה - כל המדינות שתמכו באיראן כבר לא שם כולן נעלמו. כל האסון הזה מגיע רק מאיראן".