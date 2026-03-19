זירת הפגיעה בקריית שמונה תיעוד מבצעי מד"א

רקטה ששוגרה מלבנון פגעה במבנה בן חמש קומות בקריית שמונה וגרמה לפציעתם של ארבעה בני אדם. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה.

על פי הדיווח, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם פציעות רסיסים, אישה בת 68 נפצעה באורח בינוני עם חבלת ראש, ושני צעירים כבני 20 נפצעו באורח קל וסבלו מפגיעות הדף. כלל הפצועים פונו לבית החולים.

במקביל עדכן פיקוד העורף כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים, אך התושבים הונחו להישאר בסמיכות אליהם.

בזירה נרשמו נזק כבד למבנה, חלונות מנופצים וחלקי מבנה שהתפזרו ברחוב.

חובש מיחידת האופנועים של מד"א, שמואל סעדון, תיאר את המראות הראשונים: "הוזנקנו בכוחות גדולים לזירת פגיעה ישירה בבניין מגורים. כבר בכניסה לרחוב ראינו הרס נרחב, חלונות מנופצים וחלקי מבנה פזורים".

הא הוסיף: "חילצו אלינו מספר פצועים, בהם גבר כבן 60 במצב קשה שסבל מפציעות רסיסים ואישה בת 68 במצב בינוני עם חבלת ראש. הענקנו להם טיפול מציל חיים בשטח ופינינו אותם בדחיפות לבית החולים".

עוד עדכן כי "במקביל, טיפלנו בשני נפגעים נוספים במצב קל שסבלו מפגיעות הדף".