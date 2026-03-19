חטיבת החילוץ בפעילות בזירת הפגיעה בקרית שמונה צילום: דובר צה"ל

סגן נ', סמ"פ שביט בגדוד שחר של חטיבת החילוץ, הייתה מהמחלצים הראשונים שהגיעו לבניין שספג הערב (חמישי) פגיעה ישירה בקריית שמונה שגרמה הרס רב ולפציעתם של ארבעה בני אדם - אחד מהם באורח קשה.

על הזירה אליה הגיעה היא מספרת: "התחלנו לפעול מיד. היה צורך בפעולות חילוץ והן נמשכות כדי לוודא שאין אף אחד שנשאר מאחור. סריקות יכולות להימשך זמן רב גם אחרי תחילת האירוע. אנחנו עושים את מיטב המאמצים כדי לחלץ ולהציל כמה שיותר אזרחים".

נ' מציינת כי הגדוד ערוך לאורך כל ימות השנה לפעולות חילוץ וכבר כשהיה ברור שהמלחמה באופק הועלתה הכוננות. "מתחילת המערכה, ברגע שהחלו להעלות את הכוננות התחלנו להתכונן ולתרגל. קפצנו והגענו לכל הזירות. בכולן ראינו שאזרחים שהקשיבו להנחיות, ברובם, יצאו לכל פגע. היום נתקלנו גם בפצועים ואנחנו מאחלים להם החלמה מהירה".

לדבריה המוטיבציה של כוחות החילוץ גבוהה מאוד. "נמשיך לבוא לכל זירה כדי להציל חיים בתחושת שליחות גדולה. אין תחושה יותר מדהימה מלהציל חיים של אנשים אחרים. גם אדם זר הופך להיות קרוב מאוד ללב. התגובות שאנחנו מקבלים הן בהתאם. בכל זירה שהיינו נתקלנו באנשים אסירי תודה על כך שהצילו את חייהם".