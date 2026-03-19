סקר המנדטים השבועי של חדשות 12, שפורסם הערב (חמישי), מציג שינויים ביחסי הכוחות במערכת הפוליטית.

אילו הבחירות היו נערכות היום, הליכוד בראשות בנימין נתניהו הייתה המפלגה הגדולה ביותר עם 28 מנדטים.

הליכוד מתחזקת בשני מנדטים לעומת הסקר הקודם ושומרת על יציבות יחסית ברקע המלחמה עם איראן. במקום השני ניצבת מפלגת "בנט 2026" בראשות נפתלי בנט עם 20 מנדטים, ירידה של מנדט אחד לעומת השבוע שעבר.

בהמשך הרשימה, מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן שומרת על יציבות עם 12 מנדטים, בדומה למפלגת "ישר" של גדי איזנקוט שמתחזקת במנדט ומגיעה גם היא ל-12.

ש"ס בראשות אריה דרעי וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלות כל אחת 9 מנדטים. יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עומדות על 7 מנדטים כל אחת.

יש עתיד בראשות יאיר לפיד מקבלת 6 מנדטים, ואילו חד"ש-תע"ל ורע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלות 5 מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עם 2.3%, כחול לבן בראשות בני גנץ עם 1.7%, מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל עם 1.7% ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה עם 0.7%.

מפת הגושים מצביעה כי אף אחד מהצדדים אינו מגיע לרוב הדרוש להקמת ממשלה. האופוזיציה עומדת על 59 מנדטים, הקואליציה על 51, והמפלגות הערביות מחזיקות יחד בעשרה מנדטים - נתון שמותיר את ההכרעה הפוליטית פתוחה.