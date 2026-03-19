כך נראה מפעל טילים בליסטיים באיראן שהותקף CENTCOM

צבא ארצות הברית חשף הערב (חמישי) את תוצאות התקיפה המאסיבית על תשתיות הטרור והטילים של הרפובליקה האסלאמית.

בתמונות לווין רשמיות שפורסמו, נראה מפעל הטילים הבליסטיים "קרג'" כפי שתועד בתחילת חודש מרץ - וכפי שהוא נראה כיום, לאחר שספג פגיעות ישירות ומדויקות של חיל האוויר האמריקאי.

לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקאי, המפעל בקרג' היה מרכיב קריטי במערך הייצור האיראני.

לפני התקיפה, תמונת הלווין מציגה קומפלקס מבנים שלם ופעיל, ששימש להרכבת טילים בליסטיים מסוג קרקע-קרקע.

אחרי התקיפה, התמונה חושפת הרס נרחב וקריסה של מבני הייצור המרכזיים. בפיקוד המרכז הדגישו כי התקיפה בוצעה באמצעות חימוש מדויק, במטרה למקסם את הנזק לתשתית הטילים תוך צמצום נזק סביבתי.

בהודעת פיקוד המרכז נכתב, "המשטר האיראני השתמש במפעל הטילים קרג' לטילי קרקע-קרקע להרכבת טילים בליסטיים שאיימו על אמריקנים, מדינות שכנות ותנועת הסחר הימי".

במקביל עדכן צה"ל כי חיל האוויר הישראלי ממשיך לפגוע במערך הטילים הבליסטיים ובמערכות ההגנה של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.

ביממה האחרונה, חיל האוויר תקף בהכוונת אמ"ן, יותר מ-130 תשתיות של משטר הטרור האיראני במסגרת עשרות מטסי תקיפה במערב ובמרכז איראן.

בין המטרות שהותקפו, משגרי טילים בליסטיים, כלי טיס בלתי מאוישים, ומערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני.

נמסר כי "חיל האוויר ממשיך לתקוף ללא הפסקה במערב ובמרכז איראן, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל ולהרחיב את העליונות האווירית בשמי איראן".