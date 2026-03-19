ערב פתיחת המלחמה עם איראן, הוצגה בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו הערכה לפיה ניתן להביא להפלת המשטר האיראני, כך דווח הערב (חמישי) בתוכנית "עובדה".

על פי הדיווח, בדיונים סגורים שקדמו לפתיחת המתקפה, הציג ראש המוסד דדי ברנע בפני הדרג המדיני הערכה שלפיה השגת היעדים המבצעיים עשויה להוביל לשינוי משטרי באיראן.

לפי מקורות, ברנע העריך כי השגת היעדים המבצעיים - ובראשם פגיעה משמעותית בהנהגת המשטר, במוסדות השלטון ובמנגנוני הדיכוי - עשויה לערער את יציבותו ולאפשר שינוי משטרי.

ברנע טען בדיונים כי ברגע שהמשטר יתערער צבאית, סוכנויות הביון של ישראל וארה"ב יידעו "להביא את התוצאה". מדובר בהוצאת מיליוני איראנים לרחובות וליווי של אלטרנטיבה שלטונית שתמלא את הוואקום.

בהצהרה הערב הציג ראש הממשלה נתניהו את היעדים המרכזיים, "אנחנו ממוקדים בשלוש מטרות למבצע: ריסוק תוכנית הגרעין של איראן; ריסוק התוכנית הבליסטית של איראן; ויצירת תנאים שיאפשרו לעם האיראני לקחת את גורלו בידיו".

נתניהו שרטט גם את תמונת ההישגים עד כה, "לאיראן אין היום אפשרות להעשיר אורניום, ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים. אנחנו ממשיכים בריסוק היכולות הללו. אנחנו נרסק אותן עד דק, עד אפר".

לצד זאת הבהיר כי מוקדם לקבוע כיצד יתפתח המצב בתוך איראן, "מוקדם מדי להגיד אם העם האיראני ינצל את התנאים שאנחנו יוצרים עבורו כדי לצאת לרחובות... זה יהיה תלוי רק בהם".