צוותי מד"א בזירת הנפילה בקריית אתא צילום: תיעוד מבצעי מד"א

בתוך שעה הופעלו הערב (חמישי) חמש פעמים אזעקות בעקבות שיגורים מאיראן. ארבע מהאזעקות היו באזור ירושלים והשפלה, ואחת בחיפה ובגליל.

מהשיגורים בירושלים לא דווח על נפגעים או על נפילות.

הטיל ששוגר לאזור חיפה היה טיל מתפצל. צוותים יצאו לסרוק את הזירה שבה נפלו רסיסים בסמוך למבנה לא מאוכלס בקריית אתא. בשפרעם תועד נזק מפגיעת רסיסים. לא ידוע על נפגעים.

ברכבת ישראל עדכנו על נפילת רסיס במתחם תפעולי של הרכבת באזור הצפון. בעקבות הפגיעה פרצה שריפה קלה במתחם שכובתה. לא היו נפגעים.

תיעוד: נפילת רסיס על כביש בשפרעם



אתמול אחרי הצהריים פגע טיל ששוגר מאיראן במתחם בתי הזיקוק (בז"ן) במפרץ חיפה.

כוחות כיבוי אש והצלה גדולים הוזעקו למקום כדי להשתלט על מוקדי אש. אין חשש לדליפת חומרים מסוכנים. לא דווח על נפגעים בנפש בתוך המתחם או בסביבתו הקרובה.

בתוך כך נמשכים גם השיגורים של ארגון הטרור חיזבאללה מלבנון לעבר צפון הארץ. רקטה ששוגרה מלבנון פגעה אתמול בערב במבנה בן חמש קומות בקריית שמונה וגרמה לפציעתם של ארבעה בני אדם. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה.

על פי הדיווח, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם פציעות רסיסים, אישה בת 68 נפצעה באורח בינוני עם חבלת ראש, ושני צעירים כבני 20 נפצעו באורח קל וסבלו מפגיעות הדף. כלל הפצועים פונו לבית החולים.