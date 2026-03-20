משרד החינוך הודיע היום (שישי) על הרחבת הפעילות החינוכית במהלך חופשת הפסח הקרובה, עם הפעלתה של תכנית "ניצנים בחגים" (המוכרת כ"בית הספר של החגים").

על פי ההודעה, התכנית תופעל ברשויות שיבחרו בכך ואשר הוגדרו כצהובות, וכן ברשויות כתומות שהוחרגו לפעילות חינוכית בלתי פורמלית, במקומות שאושרו לכך על ידי פיקוד העורף.

במשרד החינוך ציינו כי הפעלת התכנית נועדה לאפשר לתלמידים מסגרת חינוכית-חברתית יציבה גם במהלך ימי החופשה, ולהרחיב את המענה הניתן להם בתקופה זו.

עוד נמסר כי משרד החינוך יפיץ בימים הקרובים הנחיות סדורות ומקצועיות לכלל מנהלי המחוזות, ראשי הרשויות והצוותים החינוכיים בשטח.

שר החינוך, יואב קיש, הדגיש את חשיבות המהלך בתקופה זו: "אנחנו פועלים באופן עקבי להרחיב את המענה החינוכי ולהתאים את מערכת החינוך למציאות המשתנה. הפעלת תכנית ‘בית הספר של החגים’ מאפשרת לנו להעניק לתלמידים מסגרת יציבה ומענה חברתי גם במהלך חופשת הפסח".

עוד הוסיף, "המהלך נעשה בתיאום עם פיקוד העורף, כחלק ממדיניות רחבה של שמירה על רצף חינוכי ומתן מענה אחראי ומותאם בתקופה זו".