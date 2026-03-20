מטוסי קרב ישראלים תקפו הלילה (שישי) תשתיות צבאיות, מפקדות ומחסני אמצעי לחימה השייכים למשטר הסורי, זאת בתגובה ישירה לתקיפות אלימות שבוצעו אתמול נגד אזרחים דרוזים במרחב א-סווידא.

בהודעת צה"ל נמסר כי התקיפה בוצעה על רקע הפגיעה באוכלוסייה הדרוזית, וכי צה"ל לא יאפשר פגיעה בדרוזים בסוריה וימשיך לפעול להגנתם.

בצה"ל מבהירים כי הצבא עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות באזור ולא יהסס לפעול שוב אם יימשכו הפגיעות בבני העדה.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס להנחיה המשותפת שלו ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו לפעול צבאית: "המסר למשטר הסורי חד וברור: ישראל לא תעמוד מנגד ולא תאפשר לאף אחד לפגוע בדרוזים בחסות המלחמה שלנו נגד משטר הטרור האיראני ונגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון".

עוד אמר, "אם נידרש - נתקוף בעוצמה גדולה יותר. רה"מ ואני הבהרנו והזהרנו: מי שיפגע בדרוזים בסוריה, אחיהם של אחינו הדרוזים בישראל, ייפגע. נמשיך לפעול בנחישות ובעוצמה בכל הגזרות למען שמירה על בני בריתנו ועל ביטחון ישראל".