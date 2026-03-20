בדיקה מקדמית שנערכה בימים האחרונים באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון העלתה כי מידע על המבצע באיראן הגיע לגורמים בתקשורת עוד לפני ביצועו.

על פי הדיווח ב'הארץ', לפחות ארבעה עיתונאים היו מודעים לפרטים: עמית סגל, יוסי יהושוע, ירון אברהם וברק רביד. לפי ההערכה, ייתכן שעיתונאים נוספים נחשפו למידע.

במהלך הבדיקה התברר כי המידע שנחשב ל"סוד" לא נשמר בפועל באופן מלא, והופץ לגורמים שונים טרם היציאה למתקפה ביום שבת.

במלמ"ב צפויים לפנות בקרוב ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה ולהציג את הממצאים, לצורך קבלת החלטה האם לפתוח בבדיקה או בחקירה רשמית.

העיתונאי מיכאל האוזר-טוב רמז כי החשש הוא שמקור ההדלפה אינו צבאי בלבד, אלא מגיע מהדרגים הפוליטיים והמדיניים הבכירים ביותר - ייתכן שאף "ברמה הגבוהה ביותר".