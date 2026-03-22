זירת הנפילה בערד

75 בני אדם נפגעו אמש (מוצאי שבת) מפגיעת טיל עם ראש קרב כבד שנורה מאיראן ופגע פגיעה ישירה בבניין שבו התגוררו חסידי גור בערד. הטיל גרם לנזק כבד לארבעה מבנים ולהרס רב גם בבניינים סביבם.

במד"א דיווחו כי בין הפצועים שפונו לבית החולים סורוקה 10 במצב קשה, 13 פצועים במצב בינוני והיתר במצב קל.

חובש רפואת חירום במד"א יקיר טלקר סיפר "מדובר בזירה קשה מאוד. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד"א, ראינו פצועים רבים, בדרגות פציעה שונות כתוצאה מפגיעת טיל. מיד התחלנו בהקמת נקודת ריכוז נפגעים, מיינו את הנפגעים לפי דרגות הפציעה השונות והענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים. במקום הרס רב והמולה, הצוותים מבצעים סריקות מקיפות ברגעים אלה ונמשיך לפעול כאן ככל שיידרש".

חובש בכיר ריאד אבו אג'ג' הוסיף “כשהגענו למקום ראינו זירת פגיעה עם נזק למבנים והרס רב, במקום הייתה המולה גדולה. יחד עם כוחות הביטחון במקום ביצענו סריקות על מנת לאתר נפגעים נוספים. הענקנו טיפול רפואי למספר רב של נפגעים, ביניהם ילדים. אנחנו מפנים אותם לבית החולים, וממשיכים בסריקות במקום".

הזירה בערד

בחיל האוויר פתחו בתחקיר על הפגיעה הישירה בערד, למרות נסיונות יירוט, הטיל פגע ישירות בבתי מגורים. בצה"ל אישרו כי טיל איראני במשקל 450 ק"ג פגע ישירות בערד לאחר ששני ניסיונות יירוט כשלו. דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין כתב בחשבון ה-X שלו: "מערכות ההגנה האווירית פעלו אך לא יירטו את הטיל, אנחנו נתחקר את האירוע ונלמד ממנו. לא מדובר בחימוש מיוחד או שונה מהמוכר".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב "זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים. הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה. אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא לכולם להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נחושים להמשיך להכות באויבינו בכל החזיתות".

מוקדם יותר נפצעו 47 בני אדם, בהם ילד כבן 10 באורח קשה ואישה כבת 30 באורח בינוני, מפגיעה ישירה של טיל איראני בדימונה. כל הפצועים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

פראמדיק במד"א כרמל כהן סיפר: "מדובר במספר זירות סמוכות אחת לשני. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי חירום של מד"א. במקום היה הרס רב והמולה, הקמנו נקודת ריכוז נפגעים שבה ריכזנו את הפצועים, מיינו אותם והענקנו להם טיפול רפואי, לאחר מכן פינינו אותם לבית החולים. מתוך הפצועים היו ילד כבן 10 ואישה כבת 30 במצב בינוני".

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה כי רצף השיגורים הערב לדימונה הוא "נקמה" של המשטר על התקיפה מוקדם יותר נגד מתקן העשרת האורניום בנתנז, ועל תקיפה מוקדמת יותר שדווחה בתחנת הכוח הגרעינית בבושהר (למרות שישראל הכחישה כי היא מעורבת בתקיפה).

זירת הפגיעה בדימונה

"אחרי שארה"ב וישראל תקפו את תחנת הכוח בבושהר ואת מתקני נתנז, האויב קיבל שוב לקח בלתי נשכח. מתקפת הטילים על אזור דימונה העבירה שוב מסר ברור: שום אזור לא בטוח מהטילים האיראניים. על האויב להיכנע לפני שיהיה מאוחר מדי", נכתב בדיווח של הסוכנות האיראנית.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: מד"א

צילום: מד"א

צילום: דוברות מד"א

צילום: דוברות מד"א

צילום: דוברות כבאות והצלה

צילום: דוברות כבאות והצלה

צילום: דוברות כבאות והצלה

צילום: דוברות כבאות והצלה

צילום: דוברות כבאות והצלה

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל