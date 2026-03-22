נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב הלילה (ראשון) אולטימטום לאיראן, ודרש ממנה לפתוח את מצר הורמוז ללא תנאים בתוך 48 שעות.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social כתב טראמפ: "אם איראן לא תפתח במלואו, ללא איומים, את מצר הורמוז בתוך 48 שעות ממועד זה בדיוק, ארצות הברית תפגע ותשמיד את תחנות הכוח השונות שלהם, כשהגדולה שבהן תיפגע ראשונה!"

בתגובה לאולטימטום של טראמפ הודיע צבא איראן של איראן כי אם תשתיות הדלק והאנרגיה של הרפובליקה האיסלאמית יותקפו, "כל תשתיות האנרגיה השייכות לארה"ב באזור יותקפו".

בהודעה נמסר כי צבא איראן, משמרות המהפכה וכוח אכיפת החוק מאיימים לתקוף גם תשתיות טכנולוגיית מידע ומתקני התפלת מים, אם תימשך הפגיעה בתשתיות המדינה.

בהודעה שפורסמה כשעה קודם לכן כתב טראמפ ש"ארצות הברית מחקה את איראן מהמפה", ודחה פרסומים בתקשורת האמריקנית לפיהם הוא לא השיג את יעדי המלחמה שהציב.

"אני עומד ביעדים שלי, אפילו שבועות לפני לוח הזמנים! ההנהגה שלהם איננה, חיל הים וחיל האוויר שלהם אינם, אין להם שום הגנה, והם רוצים לעשות עסקה. אני לא! אנחנו שבועות לפני לוח הזמנים", הבהיר הנשיא.

במהלך סוף השבוע התייחס נשיא ארה"ב להמשך הלחימה באיראן וכתב ב-Truth Social: "אנחנו מתקרבים מאוד להשגת יעדינו, ואנחנו שוקלים לצמצם את המאמצים הצבאיים הגדולים שלנו במזרח התיכון בכל הנוגע למשטר הטרור באיראן".

לדבריו, "פגענו באופן מלא ביכולות הטילים של איראן, במשגרים ובכל מה שקשור אליהם. השמדנו את התשתית התעשייתית הביטחונית של איראן. חיסלנו את הצי ואת חיל האוויר של איראן, כולל מערכות ההגנה האווירית".

"מנענו יכולת גרעינית מאיראן בכל מחיר, והבטחנו שיש לארה"ב יכולת להגיב במהירות ובעוצמה אם מצב כזה יתפתח", המשיך טראמפ. "הענקנו הגנה ברמה הגבוהה ביותר לבעלי בריתנו במזרח התיכון, כולל ישראל, סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, בחריין, כווית ואחרים".

נשיא ארה"ב התייחס גם למצר הורמוז: "יש להבטיח את הביטחון והפיקוח על מצר הורמוז על ידי מדינות אחרות שמשתמשות בו. ארצות הברית אינה משתמשת בו! אם נתבקש, נסייע למדינות האלה במאמציהן במצר הורמוז, אך לא אמור להיות בכך צורך לאחר שהאיום האיראני יוסר. חשוב לציין שמדובר בפעולה צבאית קלה עבור אותן מדינות".