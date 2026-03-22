שירות הביטחון הכללי ובלשי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב 'אשר' במחוז חוף, חשפו וסיכלו התארגנות טרור מסוכנת בתוך שטח ישראל.

ארבעה צעירים מאום אל-פחם נעצרו בחשד שתכננו לבצע פיגועי ירי באמצעות נשק חם נגד יעדים ישראליים.

מממצאי החקירה המשותפת של שב"כ והמשטרה עולה כי חברי החוליה פעלו באופן שיטתי לקידום תכניתם הרצחנית.

החשודים רכשו בתחילה כלי נשק מסוג "איירסופט" (נשק המופעל בלחץ אוויר ומדמה נשק אמיתי) וביצעו בו אימוני ירי אינטנסיביים כדי לשפר את מיומנותם.

בהמשך, הצליחו החשודים לשים את ידם על כלי נשק קטלניים. במהלך החקירה נתפסו אמצעי לחימה נוספים, בהם שני אקדחים, נשק אוטומטי מסוג "קרלו", נשק ארוך מסוג M-16, וכן מחסניות ותחמושת.

בתום מיצוי פעולות החקירה גובשה תשתית ראייתית נגד החשודים, ופרקליטות מחוז חיפה הגישה הצהרת תובע בעניינם. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב אישום, בצירוף בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

בשירות הביטחון הכללי ובמשטרת ישראל מסרו כי ימשיכו לפעול לסיכול כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה, ולמיצוי הדין עם המעורבים.