פרופ' משה כהן-אליה, מומחה למשפט חוקתי ופאנליסט "הפטריוטים", פנה הבוקר (ראשון) בצעד חסר תקדים במכתב גלוי לראש השב"כ דוד זיני בדרישה להפעיל את סמכויותיו האופרטיביות נגד צמרת מערכת המשפט בישראל.

לטענת כהן-אליה, פעולותיהם של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מהוות איום על סדרי המשטר הדמוקרטי.

בפנייתו לזיני, מבסס כהן-אליה את דרישתו על סעיף 3 לחוק השב"כ, המטיל על הארגון את האחריות לשמירה על מוסדות המדינה מפני פעולות חתרניות.

"אני קורא לך להפעיל את סמכויותיך מכוח חוק השב"כ, ולבקש לעצור את מר יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, ואת גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה המפוטרת, המכהנת רק מכוח צו שיפוטי של בג"ץ, וזאת כדי הגן על הדמוקרטיה הישראלית ועל מוסדותיה", כתב.

הוא חשף כי בכוונתו להעלות את הנושא בפגישה קרובה עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. לדבריו, הוא יבקש מהנשיא האמריקני להטיל סנקציות אישיות על בכירי מערכת המשפט הישראלית: "אני עושה זאת כדי למצות הליכים, לפני פגישתי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבה אבקש ממנו, בשם רוב הישראלים המאמינים בדמוקרטיה, להשית סנקציות משתקות על עמית ועל בהרב מיארה".

לדבריו, "סעיף 3 לחוק השב"כ כולל הגנה על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני פעולות לא חוקיות וחתרניות. זוהי סמכות רחבה, שהיא קריטית לצורך השמירה על הדמוקרטיה הישראלית. אני מפנה אותך לנייר עמדה של פורום המרצים למען היוריסטוקרטיה מיום 23.3.2025, שמהדהד עמדה דומה. כידוע, פורום המרצים כולל את מיטב המוחות בפקולטות למשפטים באוניברסיטאות, והוא יכול עבורך אסכמתא משפטית ראויה להפעלת סמכויותיך אלו".

הוא הגדיר את המצב הנוכחי בישראל כ"מרד של היוריסטוקרטיה", שלטון משפטנים, בנבחרי העם ובוטש במושגים המקובלים בעולם המערבי: "כמומחה למשפט חוקתי השוואתי, אני קובע באופן חד-משמעי כי היקף הסמכויות שהיוריסטוקרטיה הישראלית נטלה לעצמה ללא הסמכה מצד נבחרי העם הוא חריג מאין כמותו בעולם. אין דוגמה לבית משפט שהוא כה מוטה לשמאל וכה נתפס כפרטיזני כמו בית המשפט העליון הישראלי. וכידוע לך, אין מדינה אחת שבה ליועץ המשפטי יש ולו מחצית מהכוחות של בהרב מיארה".

"לפיכך, ועל יסוד אמת מידה מקצועית, אני קובע כי מה שמתרחש בשנים האחרונות בישראל, מאז פסק הדין בעניין הסבירות - שבו, דה פקטו, הרכב בראשות חיות שינה את המשטר בישראל מדמוקרטיה חוקתית ליוריסטוקרטיה - הוא מרד של היוריסטוקרטיה במוסדות המדינה ובריבונות העם".

המכתב כולל שורה של האשמות קשות נגד עמית ובהרב-מיארה, הכוללות טיוח פרשיות ביטחוניות ומשפטיות: "אני מודע לכך שפניה גלויה לכבודך באמצעות פוסט שמועלה ברשתות החברתיות היא לא מחזה נפוץ. עם זאת, אני מבקש להזכירך, שכבר נקבע תקדים שבו המשנה לנשיא בית המשפט העליון, כב' השופט נעם סולברג, השיב למכתב גלוי שלי אליו, שבו הפגין גישה קולגיאלית וגיבה את יצחק עמית, וכינה אותו 'עמית ולא טורף'. אולם מי כמוך יודע היטב עד כמה עמית, יחד עם בהרב מיארה, השחיתו את המשפט מן היסוד, שדדו את הריבונות מן העם וטייחו פרשיות חמורות, כגון פרשת הרוגלות ופרשת הפצ"רית".

בהמשך התייחס להתנהלות גורמים משפטיים ולרקע אישי סביב מינויו של זיני, "לאחרונה ניסתה היוריסטוקרטיה אף לסכל את מינויך, תוך שיתוף פעולה עם נציגי ההגמוניה הישנה בשב"כ לדורותיהם, וגרמה ליצירת חריג בעמדת הועדה שאישרה את מינוייך, כך שניתן יהיה לדרוש את פיטוריך לאור כתב האישום נגד אחיך. כדי להצדיק זאת, ניסו לייחס לתיק של הברחות סיגריות עבירה שהעונש בצידה הוא מוות. ברור שאם תסכים לותר על תפקידך, הם ימרחו את התיק בעניין אחיך ויקלו עליו. כך עובדת השיטה של היוריסטוקרטיה בישראל, ונדמה לי שאתה מכיר זאת היטב".

מכיוון שהפרקליטות מצויה לטענתו ב"מניעות מוסדות", הציע פרופ' כהן-אליה כי הכנסת היא זו שתמנה פרקליט חיצוני שילווה את השב"כ במימוש צווי המעצר המבוקשים. "הואיל ופרקליטות המדינה מצויה בהקשר זה ב'מניעות מוסדות', כפי שנפסק לגבי היועמ"שית בעניין מינוי פרקליט מלווה, על הכנסת יהיה למנות פרקליט מלווה חיצוני לפרקליטות לצורך מימוש צווי המעצר כנגד בהרב מיארה וכנגד עמית".

לסיום כתב: "את התייחסותך אביא בפני נשיא ארצות הברית טראמפ בפגישתי עמו. הוא אף מוטרד מן ההיבטים הביטחוניים הקשורים למעורבות היתר של היוריסטוקרטיה בענייני ביטחון, ומהחשש כי המרי היוריסטוקרטי המתקיים בישראל יפגע ביציבותה של בת בריתו המרכזית בזמן מלחמה".