טיל איראני שחדר את מערך ההגנה האווירית פגע ישירות בעיר תל אביב, וגרם לנזק כבד לרכוש ולתשתיות במספר מוקדים.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירות העניקו טיפול רפואי לנפגעים. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבתי החולים בלינסון ואיכילוב 15 נפגעים, בהם גבר בן 53 במצב קשה עם פגיעה מהדף, שלושה באורח בינוני והיתר במצב קל.

בנוסף לזירת הפגיעה המרכזית, פועלים שוטרים וחבלנים במספר מוקדים נוספים במרכז הארץ, בהם אותרו רסיסים וחלקי מיירטים שגרמו לנזק.

חובש רפואת חירום במד"א יצחק רייכמן סיפר, "הגענו לפצוע כבן 40 שנפגע כתוצאה מרסיס של טיל, הוא נחבל ברגלו ובגב, והיה מבוהל. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חבישות ועצירת דימומים, ואנחנו ממשיכים ברגעים אלו לסרוק את הזירות כדי לוודא שאין פצועים נוספים באזור. בהישמע אזעקה, חשוב להקשיב להנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחב מוגן, זה מציל חיים".