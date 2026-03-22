צה"ל מעדכן היום (ראשון) על הצלחה מבצעית משמעותית של כוחות אוגדה 91 הפועלים בדרום לבנון.
במסגרת המאמץ להרחבת מרחב האבטחה והסרת האיומים על יישובי הצפון, חוסלו במהלך היממה האחרונה תשעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.
על פי צה"ל, לוחמי יחידת האיסוף 869 זיהו מחבלים חמושים שהתקרבו לעבר המרחב בו פועלים הכוחות. בסגירת מעגל מהירה בוצע ירי לעברם, ובמקביל הותקפו מהאוויר בהכוונת הכוחות.
בתיעוד שפורסם ניתן לראות את רגע התקיפה והחיסול, כחלק מהפעילות המשותפת של הכוחות הקרקעיים וחיל האוויר בשטח.
בצה"ל ציינו כי ימשיכו "לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".