פגיעה ישירה ברכב נוסע ליד הבימה מצלמת אבטחה

תיעוד שפורסם מתל אביב חושף רגע דרמטי במיוחד של פגיעה סמוך לרכב נוסע באזור הבימה.

בתיעוד נראה הרכב כשהוא בתנועה, נעצר במעבר חציה - ואז מתרחשת פגיעה במרחק של סנטימטרים ספורים ממנו.

במקביל, במספר מוקדים בתל אביב והמרכז נרשמו פגיעות כתוצאה מהשיגור האחרון מאיראן. כוחות ההצלה פעלו בזירות השונות והעניקו טיפול רפואי לנפגעים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבתי החולים בלינסון ואיכילוב 15 נפגעים, בהם גבר בן 53 במצב קשה עם פגיעה מהדף, שלושה באורח בינוני והיתר במצב קל.

בנוסף לזירת הפגיעה המרכזית, שוטרים וחבלנים פועלים במספר מוקדים נוספים במרכז הארץ, בהם אותרו רסיסים וחלקי מיירטים שגרמו לנזק.

חובש רפואת חירום במד"א יצחק רייכמן סיפר, "הגענו לפצוע כבן 40 שנפגע כתוצאה מרסיס של טיל, הוא נחבל ברגלו ובגב, והיה מבוהל. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חבישות ועצירת דימומים, ואנחנו ממשיכים ברגעים אלו לסרוק את הזירות כדי לוודא שאין פצועים נוספים באזור. בהישמע אזעקה, חשוב להקשיב להנחיות פיקוד העורף ולהיכנס למרחב מוגן, זה מציל חיים".