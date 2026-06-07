ירי הטילים בשמי פרדס חנה TPS

איראן הפרה הערב (ראשון) את הפסקת האש ושיגרה שלושה מטחי טילים לעבר צפון הארץ, כאשר במטח הראשון שוגרו ארבעה טילים אשר יורטו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האווירית של צה"ל.

בהמשך התפתח ירי נוסף לעבר אזור השרון ושיגורים נוספים לעבר הצפון והשומרון, ובישראל מבהירים בתגובה לאירועים כי המדינה תגיב על הפרת הפסקת האש.

בעקבות השיגורים הופעלו אזעקות והתרעות נרחבות בשורה ארוכה של ערים ויישובים מרכזיים ברחבי הארץ, ובהם חיפה, טירת כרמל, קריית ביאליק, טבריה, עפולה, נוף הגליל, נצרת, מגדל העמק, יקנעם עילית, כרמיאל, חדרה, אור עקיבא וחריש.

התרעות נרשמו גם באזורי עמק יזרעאל, הגליל התחתון, דרום רמת הגולן, הכרמל, המפרץ, ואדי ערה, בקעת בית שאן ועמק חפר.

צה"ל עדכן כי חיל האוויר יירט עד כה את כלל הטילים ששוגרו מאיראן.

שיגורים מעל יוקנעם אבי אדרי/TPS

במקביל להתפתחויות, פיקוד העורף הודיע על החמרה משמעותית בהנחיות ברחבי הארץ, במסגרתה כל המדינה תעבור למדיניות כתומה מחמירה ועל ביטול הלימודים בכל רחבי הארץ.

שר החינוך, יואב קיש, הודיע בהמשך להנחיות כי מחר לא יתקיימו לימודים ולא ייערכו בחינות בגרות, וכי כלל בתי הספר ומסגרות החינוך יישארו סגורים.

במשרד התחבורה ביקשו להבהיר לציבור כי בניגוד לפרסומים שונים המופצים בשעות אלו, נכון לעכשיו לא התקבלה כל החלטה על סגירת המרחב האווירי של מדינת ישראל.

מוקדם יותר הערב הודיע צה"ל כי בתום הערכת מצב הוא נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח המדינה, עיבה את מרכיבי ההגנה ונמצא במוכנות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ומפקדי צה"ל מקיימים בשעות אלו הערכות מצב ועוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים הערב דיון ביטחוני מצומצם בהשתתפות שר הביטחון ישראל כ"ץ וראשי מערכת הביטחון.

במקביל, צבא ארצות הברית פרסם תיעוד מהכוחות הרבים הפרוסים ברחבי האזור והצהיר, "כוחות ארה"ב ברחבי המזרח התיכון נותרים ערניים ומוכנים".

גורם ביטחוני התייחס הערב למצב ואמר כי בישראל לא יודעים אם איראן תממש את איומיה ותתקוף, אך ההערכה היא כי בשלב זה הסבירות לכך נמוכה.

לדבריו, "אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ולכן הדיון אצל ראש הממשלה". הגורם הוסיף, "לא יודעים אם איראן תתקוף. מעריכים שלא, אבל הלוואי שיתקפו - כי אז 'חרבו דרבו'".

ההנחיות צילום: ללא קרדיט

בתוך כך, בתום הערכת מצב שקיים צה"ל נמסר כי מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת ללא שינוי, ותהיה בתוקף עד מחר בשעה 20:00.

בישראל מעריכים כאמור כי האיראנים עשויים להסתפק בשלב זה באיומים בלבד, על אף האזהרות כי ישראל תשלם מחיר ב"תגובה נחרצת".

בתום הערכת מצב שקיים צה"ל נמסר כי מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת ללא שינוי, ותהיה בתוקף עד מחר בשעה 20:00. לפי שעה, אין שינוי בהנחיות לציבור, אך בצה"ל הדגישו כי אם יחול שינוי הוא יעודכן בהתאם. בישראל מעריכים כאמור כי האיראנים עשויים להסתפק בשלב זה באיומים בלבד, על אף האזהרות כי ישראל תשלם מחיר ב"תגובה נחרצת".

התיעוד שפרסם צבא ארה"ב CENTCOM

בכירי הממשל באיראן השמיעו איומים ישירים ברשתות החברתיות בעקבות האירועים בביירות. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני, איבראהים רזאי, כתב בחשבון ה-X שלו, "ניתן תגובה כואבת לתקיפת המשטר הציוני נגד הדאחייה. הביטו בשמי השטחים הכבושים הלילה".

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, איים גם הוא וטען כי ישראל מבינה רק את שפת הכוח בשל המצור הימי והפרת ההסכמים בלבנון.

קאליבאף כתב בחשבונו ברשת X, "המצור הימי נגד האומה האיראנית והאור הירוק של ארה"ב למשטר הציוני היום הופכים את הבסיסים והנכסים של ארה"ב וישראל באזור למטרות לגיטימיות. כוחותינו מוכנים כרגיל".