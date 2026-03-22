רובי המרשלג סופד לחברו בבכי רשת ב'

כתב התאגיד בצפון, רובי המרשלג, התקשה לעצור את דמעותיו הבוקר (ראשון) בתכניתה של קרן נויבך, כשדיווח על מותו של חברו הקרוב, עופר פושקו מוסקוביץ הי"ד, שנרצח מפגיעת חיזבאללה במשגב עם.

במהלך הדיווח בתכנית "סדר יום", התייפח המרשלג בשידור ותיאר את רגעי האסון ואת אובדן חברו האישי: "אני לא יכול יותר. חבר יקר, לא היה לו שום סיכוי, אנחנו פה מדברים על אפס זמן התרעה וזה כל הזמן נופל קרוב".

בדבריו תיאר את המצב בשטח ואת הרקע לאירוע, "בוקר קשה מאוד פה באזור, אדם מוכר היטב, היה ברכבו, ככל הנראה יצא ליום העבודה כמו שעושה מדי יום".

הוא התייחס גם למצב הביטחוני המתמשך, "אנחנו כאן בימים האחרונים תחת מתקפה, חיזבאללה מעלה את קצב האש. אני חושב שאם הקשב לא יעבור ללבנון, פשוט נאבד את חבל הארץ הזה, ולאנשים כאן יש אורח רוח, ואני מקווה שלפחות ייצא משהו מהימים הקשים האלה".

בסיום פנה לדרג המדיני והצבאי, "אל תדברו, אל תבטיחו הבטחות, אל תקשקשו, אל תהיו יהירים, פשוט תעשו את העבודה אחת ולתמיד".

רק ביום שישי האחרון הספיק מוסקוביץ להזהיר: "כל רגע יכול ליפול עליי טיל או כטב"ם, זו רולטה רוסית".

מהקיבוץ נמסר: "קהילת משגב עם מרכינה ראש וכואבת על לכתו של עופר (פושקו) מוסקוביץ, חבר משגב עם. פושקו. דובר, חקלאי, חבר, סמל ומורשת עבור כולנו. לאורך כל השנים היה הקול הבולט של כולנו. אנו שולחים תנחומים מעומק הלב וחיבוק חזק למשפחתו ולכל קהילת משגב עם. הגליל לא ייראה עוד אותו הדבר בלעדיו. יהי זכרו ברוך".