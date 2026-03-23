שבר ענק של טיל, ששוגר הלילה (שני) במסגרת המתקפה מאיראן, נפל בחצר בית הספר היסודי ביישוב פדואל שבשומרון.

השבר, שהתגלה על ידי כוחות הביטחון והנהלת היישוב, גרם לנזק קל בשטח החצר אך בנס לא היו נפגעים בנפש.

בתוך מבנה בית הספר שהו במהלך הלילה מספר משפחות המתגוררות ביישוב בקרוואנים שאינם ממוגנים.

המשפחות הגיעו למבנה המוסד החינוכי כדי למצוא מחסה במקלט המבנה עם הישמע האזעקות. בזכות המשמעת והשהייה בתוך המרחב המוגן בעת הנפילה, איש מהשוהים במקום לא נפגע.

כוחות הנדסה ומשטרה הגיעו לזירה עם אור ראשון כדי לסרוק את האזור ולוודא שלא נותרו חומרי נפץ או סכנות נוספות בשטח בית הספר.

מהמשטרה נמסר: "אנו פונים לציבור להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, לא לגעת בפריטי אמל"ח, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לבצע את עבודתם ולהציל חיים".