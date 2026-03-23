לקראת הבחירות לרב הראשי של תל אביב שייערכו ביום חמישי הקרוב, פרסם הרב ד"ר דורון דנינו קריאה חריפה לציבור לצאת ולהפגין נגד ראש העיר רון חולדאי.

הרב דנינו דורש כי לתפקיד ייבחר רב ששירת בצה"ל ונושא בנטל המילואים, בדומה למועמדים הציוניים המיוצגים במרוץ.

"לכל התל אביבים שמפגינים בעד גיוס חרדים, ואני הכי בעד גיוס חרדים - ביום חמישי הקרוב יתקיימו בחירות בעיריית תל אביב לבחירת רב ראשי של העיר העברית הראשונה. בואו נראה אתכם מפגינים נגד רון חולדאי", כתב הרב דנינו.

לדבריו, ראש העיר מבקש למנות, במסגרת "דיל" פוליטי עם מפלגת ש"ס, רב עיר חרדי שלא שירת בצבא.

הוא הוסיף כי חלק מהמועמדים הציוניים והראויים אף משרתים במילואים בימים אלו ולא יוכלו להשתתף ביום הבחירות.

הרב דנינו מתח ביקורת גם על תקדימים בערים אחרות, וטען כי בערים הוד השרון וקריית אונו נבחרו רבנים חרדים בעקבות הסכמות פוליטיות דומות של ראשי ערים ממפלגת "יש עתיד" עם ש"ס, "ולמה נבחרו רבנים חרדים? כי ראשי הערים שהם שניהם ממפלגת יש עתיד סגרו דיל עם ש"ס".

"זו בצביעות בהתגלמותה", סיכם הרב את דבריו, תוך שהוא קורא לתושבי העיר לעמוד על כך שרב העיר יהיה דמות שמזדהה עם ערכי השירות והנשיאה בנטל.