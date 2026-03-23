פשיטה בלב רמאללה דוברות משטרה

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב איו"ש פשטו בסוף השבוע האחרון על בית דפוס בלב רמאללה, ועצרו שני חשודים תושבי המקום.

המקום שימש, על פי החשד, כמוקד מרכזי לייצור והפצה של חומרי הסתה ושבח למחבלים, שיועדו להפצה בירושלים במהלך חודש הרמדאן.

תחילתה של הפרשה בתחילת החודש, אז נעצר תושב מזרח ירושלים בן 30 בעת שהפיץ חומרי הסתה. בחיפוש ברכבו נתפסו מאות פרסומים המעודדים טרור. חקירה מאומצת של חוקרי מרחב דוד הובילה לקצה החוט: המקור לייצור החומרים נמצא בלב רמאללה.

בשל מורכבות השטח ומסוכנותו, תוכננה הפשיטה בקפידה תחת הנחיית מפקד המחוז, ניצב אבשלום פלד. במהלך המבצע אותרו בבית הדפוס מכונות ייצור ומאות חומרי הסתה נוספים שהיו מוכנים להפצה. שני חשודים, תושבי רמאללה בני 31 ו-39, נעצרו במקום והועברו לחקירה.

מהמשטרה נמסר כי מדובר בחלק ממאמץ רחב לסיכול הסתה שעלולה להוביל לפגיעה בחיי אדם, במיוחד בתקופה הרגישה של חודש הרמדאן ובסמוך למקומות הקדושים.

"ידה הארוכה של המשטרה תגיע לכל מקום, גם בלב איו"ש, על מנת לאתר, לסכל ולמנוע הסתה ופעילות טרור", הבהירו במחוז.