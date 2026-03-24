משבר בתחום האבטחה של מוסדות יהודיים בארצות הברית מחריף, לאחר שסגירה ממושכת של משרד הבטחון הפנים הפדרלי הביאה להקפאת תכנית מענקים מרכזית.

כתוצאה מכך, כספים שיועדו לאבטחת בתי כנסת, בתי ספר ומרכזים קהילתיים אינם מועברים.

הסגירה נמשכת מזה כחודש, מאז אמצע פברואר, על רקע מחלוקת פוליטית בין הדמוקרטים לרפובליקנים בקונגרס סביב סוגיות של אכיפת חוקי ההגירה. המחלוקת הובילה לשיתוק המערכת ולעיכוב באישור התקציב.

תכנית המענקים הפדרלית NSGP, המופעלת באמצעות FEMA תחת משרד הבטחון הפנים, נעצרה לחלוטין. העובדים האחראים על בחינת הבקשות נשלחו לחופשה ללא תשלום, והליך אישור הבקשות, שהוגשו לפני כחצי שנה, הוקפא.

במקביל, מוסדות יהודיים החלו לנקוט צעדים עצמאיים כדי להתמודד עם המצב. בניו יורק הושקה תכנית חירום בשיתוף ארגונים קהילתיים ותורמים פרטיים, שנועדה לסבסד העסקת שומרים נוספים לתקופה מוגבלת.

גורמים בתחום האבטחה ציינו, "אין קהילה דתית אחרת בארצות הברית שנדרשת להוציא סכומים כאלה על אבטחה", והוסיפו כי ההוצאה השנתית עומדת על כ-760 מיליון דולר. למרות זאת, גם בשגרה רק כ-43% מהמבקשים מקבלים מימון פדרלי.

ברקע המשבר נרשמת עלייה באירועי אנטישמיות ברחבי ארצות הברית, הכוללים איומים, הטרדות ומעשי ונדליזם. בקהילה היהודית מזהירים כי הקפאת המימון דווקא כעת עלולה להותיר מוסדות רבים ללא מענה ביטחוני מספק.