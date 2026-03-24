מועצת ת'אנט במחוז קנט שבאנגליה נאלצה להתנצל ולהסיר רישום של תערוכת אמנות מאתר התיירות המקומי, לאחר שהתברר כי התערוכה כוללת דימויים אנטישמיים קיצוניים, כולל ציור המתאר יהודים אוכלים תינוקות.

התערוכה, שהוצגה תחת הכותרת "ציורים נגד רצח עם" באולפני ג'וזף ויילס בעיירת מרגייט, עוררה גל של תלונות בשל סדרה של תמונות שלטענת מבקרים נשענות על סטריאוטיפים אנטישמיים קיצוניים.

אחד הציורים המרכזיים בתערוכה מתאר מכירה פומבית הקשורה לסותביס, בית המכירות הפומביות הנמצא בבעלות המיליארדר הצרפתי-ישראלי פטריק דרהי.

בציור מופיעות דמויות טורפות תינוקות כשדם נוטף מפיהן. ציורים נוספים בתערוכה מציגים חייל ישראלי עומד מעל דם ושרידי אדם, ודמויות המחזיקות דגל מגן דוד ספוג בדם.

פריט נוסף בתערוכה מציג את ליסה ננדי, שרת התרבות, המדיה והספורט הבריטית ממפלגת הלייבור, לצד כסף מזומן ודגל ישראל, עם בועות דיבור הכוללות את המילים "אני ציונית" ו"אני מקבלת תשלום מישראל".

אלכס הרן, ממפלגת הלייבור נגד אנטישמיות, אמר כי התמונות מציגות את העם היהודי "כשדים ספוגים בדם, אוכלי תינוקות". חלק מהמשתתפים בפתיחת התערוכה לבשו חולצות עם הכיתוב "להפוך את האינתיפאדה לגלובלית".

האמן, מתיו קולינגס, דחה את הביקורת בתוקף. הוא טען ש"שום דבר בציור לא אומר 'יהודים' או טוען שיהודים אוכלים תינוקות", והסביר כי העבודה מבקרת את הציונות ולא את היהודים. "המסר הוא שהציונות היא אידיאולוגיה ברוטלית", הוא אמר.

המחלוקת הסלימה לאחר שהסופרת היהודייה זואי סטרימפל, בעלת טור עיתונאי ב"טלגרף" הבריטי, טענה שגורשה מהגלריה במהלך עימות עם האמן. סטרימפל תיארה כיצד צעקו עליה כשהעירה על הדימויים. "ברגע שהתחלתי לומר שהייתי המומה ממה שראיתי כי אלו היו תמונות נאציות, האמן התחיל לצעוק עליי", היא כתבה.

לדבריה, האמן האשים אותה שהיא "חוזרת על נקודות דיבור של הסברה" ו"מגנה על רצח עם". הקהל, לטענתה, התחיל לצעוק בוז ולהתקרב אליה בניסיון להוציא אותה מהמקום.

קולינגס הגיב מאוחר יותר באינטרנט ופטר את התגובה כ"שטויות ציוניות". הוא כתב שהתחושה שלו היא "שהשטויות הציוניות האלה מעלות כל ההאשמות השקריות האלה כדי שניתן יהיה לבלבל אנטישמיות עם אנטי-ציונות".

התקרית דווחה למשטרה, אך השוטרים הגיעו למסקנה שהחוק לא הופר. דובר משטרת קנט מסר: "השוטרים ביצעו חקירות ולא זוהו עבירות פליליות".

מועצת ת'אנט הסירה את הרישום של התערוכה מאתר התיירות שלה והתנצלה. בהצהרה נמסר: "לאחר שנוצרה פנייה למועצה בנוגע לאופי התוכן, הקישור לתערוכה זו הוסר. המועצה אינה קשורה לגלריה או לתערוכה זו ומתנצלת בכנות על כל עגמת נפש או פגיעה שנגרמה".