אירוע אנטישמי נוסף בארצות הברית: זוג יהודים הותקף ביום ראשון בשעות אחר הצהריים המאוחרות, במרכז סנטה מוניקה שבקליפורניה, סמוך לאזור קניות מוכר.

לפי החשד גבר רדף אחריהם, השמיע לעברם קריאות אנטישמיות, איים עליהם באמצעות מחבט בייסבול ואף שיסה את כלבו באחד מהם. הקורבן נפצע קל, טופל במקום על ידי כוחות הרפואה ולא נזקק להמשך טיפול רפואי.

ממשטרת סנטה מוניקה נמסר כי החשוד, טאר ניי, עצר את רכבו במהלך נסיעה ברחוב ברודוויי, ואיים על שני אנשים שחצו את הכביש. בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה החשוד נוסע באיטיות ברכב, כשהוא מנופף במחבט בייסבול וצועק לעבר בני הזוג. בהמשך הוא נראה יוצא מהרכב ורודף אחריהם רגלית, תוך שהוא צועק "רצח עם" ו"מבצעי רצח עם".

לפי עדויות, בני הזוג סבורים כי הותקפו בשל יהדותם. לאחר העימות הראשוני שב החשוד לרכבו, אך זמן קצר לאחר מכן חזר עם כלבו אשר נשך את הגבר בירך. שוטרים שהוזעקו למקום איתרו את החשוד ברחוב סמוך ועצרו אותו בחשד לתקיפה באמצעות נשק קטלני ובהשמעת איומים, במקביל להעברת הכלב למקלט מקומי לבעלי חיים.

במשטרה מסרו כי החוקרים בוחנים עדויות, סרטוני מצלמות גוף ותיעוד מהזירה כדי לקבוע אם מדובר בפשע שנאה. לפי הרשויות, החשוד צעק גם לעבר אנשים נוספים באזור, ולכן בשלב זה טרם נקבע מניע רשמי. עם זאת, בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נשמע בבירור כי התוקף צועק "רצח עם" ושהשניים הותקפו על רקע אנטישמי.

מי שפרסם את אחד הסרטונים מהאירוע הוא בנג'מין באסיר, עו"ד יהודי אמריקאי, שציין ברשתות החברתיות כי הוא מכיר את השניים וכי מדובר ב"תקיפה אנטישמית שביצע אדם פרו-פלסטיני". באסיר הוסיף וכתב, "זו המציאות שיהודים רבים מתמודדים איתה כיום באמריקה. ההיסטוריה כבר הראתה לנו לאן שתיקה ואדישות עלולות להוביל. זה מוכיח בדיוק מדוע אנחנו זקוקים לישראל".