טיל בליסטי ששוגר מאיראן נפל מוקדם יותר היום סמוך לביירות שבלבנון וגרם לנזקים.

לפי הדיווחים, חלקי הטיל התפזרו באזור לאחר שהתפרק באוויר.

בעיתון הלבנוני א-נהאר דווח כי על פי הערכה ביטחונית ראשונית בלבנון, הטיל כוון לעבר שגרירות ארצות הברית באזור עוכר או לעבר בסיס חאמאת שבהר הלבנון.

במקביל, בכיר אמריקני מסר כי צבא ארצות הברית מעריך שהטיל לא כוון ללבנון, אלא למדינה אחרת. לדבריו, "ככל הנראה קפריסין", אך הטיל התפרק באוויר מעל לבנון וחלקיו נפלו סמוך לביירות.

מוקדם יותר רופא מהפזורה הבדואית נפצע באורח קשה ואשתו ושני ילדיו הפעוטות נפצעו באורח קל מנפילת טיל שנורה מאיראן.

הפצוע קשה הוא רופא בבית החולים סורוקה שחזר ממשמרת ארוכה לביתו והלך לנוח.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום טיפלו בשלושת הפצועים ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אזעקות הופעלו בכל רחבי הנגב ועוטף עזה.