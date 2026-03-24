הושמד משגר טילים באיראן דובר צה"ל

חיל האוויר השמיד משגר טילים בליסטיים טעון ומוכן לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל. התקיפה בוצעה במסגרת מטס רחב במערב איראן, שבו הותקפו מטרות במערך הטילים הבליסטיים.

לפי הודעת צה"ל, המשגר הושמד באופן מדויק והוצא מכלל שימוש, תוך סיכול ירי לעבר ישראל. בתיעוד שפורסם מהתקיפה נשמעים הקולות, "מיד פגיעה, אלפא, כל הכבוד".

בנוסף נמסר כי חיל האוויר תקף אתרי אחסון ושיגור טילים בליסטיים מוכנים לשיגור, שבהם פעלו חיילים ממערך הטילים. התקיפות בוצעו גם יום קודם לכן, כחלק מהמשך הפעילות נגד המערך.

בצה"ל ציינו כי חיל האוויר ממשיך לתקוף ללא הפסקה את מערכי האש של משטר הטרור האיראני, בדגש על מערך הטילים הבליסטיים, במטרה לצמצם את היקפי הירי לעבר מדינת ישראל.