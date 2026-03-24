מאות ק"ג בשר בדופן כפולה במשאית דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב איו"ש סיכלו היום (שלישי) ניסיון הברחה של למעלה מ-600 קילוגרמים של בשר בלתי מפוקח משטחי הרשות הפלסטינית לישראל.

הפעילות התבצעה בעקבות הכוונה מודיעינית של בלשי היחידה המרכזית של מג"ב מרכז, אשר הובילה לעצירת משאית חשודה סמוך למעבר אליהו, בדרכה מקלקיליה.

במהלך בדיקה קפדנית שביצעו הלוחמים, נעשה שימוש באמצעים ייעודיים ומנוף להרמת המשאית, עד לחשיפת דופן כפולה מתוחכמת בתחתית הרכב.

מדובר בסליק המופעל באמצעות מערכת חשמלית, שבו הוסתרו מאות קילוגרמים של בשר שהובלו בתנאים תברואתיים ירודים.

החשוד בהברחה, בן 24 תושב טייבה, נעצר במקום והועבר להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מג"ב מרכז. גורמי האכיפה הבהירו כי הבשר שנתפס יועבר להשמדה באופן מיידי, שכן צריכתו מהווה סכנה לבריאות הציבור עקב היעדר פיקוח וטרינרי וחשש מזיהומים.

במשטרה הדגישו כי "הברחת בשר בתנאים אלו מהווה סכנה ממשית לבריאות הציבור, שכן מדובר בבשר שלא עבר פיקוח וטרינרי, עלול להכיל מחלות וזיהומים, ולהגיע לשוק הישראלי ללא כל בקרה".