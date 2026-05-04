פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד חמישה מעורבים בתשתית להברחת אמצעי לחימה מהגבול המזרחי.

הנאשמים הם ואהל אלצראיעה, מדיין אלצראיעה, זייד אבו גויעד ועלי אלסראיעה מהנגב, וכן נצאר נגאדה תושב יאטה. הגשת האישום התאפשרה לאחר פעילות משותפת של שב"כ, צה"ל וימ"ר דרום, שחשפה רשת שהבריחה נשק וסמים משטח ירדן.

החקירה העלתה כי חברי התשתית היו מעורבים במספר הברחות באמצעות רחפנים, במהלכן הועברו כ-44 אקדחים לשטחי ישראל וכ-120 ק"ג חשיש לשטחי ירדן.

חלק מהנשקים, ובהם רובים מסוג M-16 ותחמושת, נמכרו לגורם ביהודה ושומרון ומשם הופצו בשטח. שניים מהחשודים נתפסו בזמן אמת במהלך ניסיון הברחה, כשברשותם 10 אקדחים מסוג "גלוק 17" ו-10 מחסניות תואמות.

תחילתה של הפרשה לפני מספר חודשים, כאשר כוחות צה"ל זיהו ויירטו רחפן שחצה מירדן במרחב אוגדה 96 ואוגדה 80 בעודו נושא אקדחים.

ממצאי החקירה הצביעו על קשר הדוק ומסוכן בין הברחות אמצעי הלחימה בגבולות לבין פעילות טרור העלולה לפגוע באזרחים. כוחות הביטחון הדגישו כי מדובר בסיכול משמעותי של תשתית אשר פגעה בביטחון המדינה.

"שב"כ, צה"ל ומשטרת ישראל רואים בחומרה כל מעורבות או סיוע של אזרחים ישראלים לפעילות טרור ולהברחות אמצעי לחימה, וימשיכו לפעול בנחישות לסיכול פעילות זו ולמיצוי הדין עם המעורבים", נמסר.