מוריה אסרף ואיל ברקוביץ על המתיישבים חדשות 13

חילופי דברים נוקבים נרשמו הערב (שלישי) בין מגישי חדשות 13, הכתבת המדינית מוריה אסרף ואייל ברקוביץ', סביב היחס למתיישבי יהודה ושומרון ותרומתם למערכה הצבאית.

הסערה החלה במהלך ראיון שערכו השניים עם חבר הכנסת צבי סוכות בנושא תקציבי ההתיישבות. ברקוביץ' איבד את סבלנותו במהלך הדיון על הקצאת תקציב לפרויקטור לטיפול בנוער נושר ביו"ש, כינה את המהלך גניבה ותהה בזעם: "מי צריך אותם שהם יצילו את המדינה?".

לאחר הראיון הסוער, ניסתה אסרף להוביל את ברקוביץ' לשינוי טון ושאלה: "אתה רוצה להגיד אולי מילה טובה על המתיישבים ביהודה ושומרון?"

ברקוביץ' השיב כי עבורו "מתיישב בקריית שמונה, בעוטף עזה וביהודה ושומרון - זה השומרים שלי". הוא הוסיף ושיבח את הלוחמים מההתיישבות: "יאמר לזכותם שהם הראשונים שהלכו למלחמה בעזה והם הכי הרבה ספגו שם. אני מצדיע להם".

עם זאת, הוא ביקש לבצע הפרדה: "יש הבדל בין מתיישבים נורמלים שרוצים לחיות ולהתיישב לבין כאלה שרוצים לעשות לנו רק בלאגן".

אסרף חיזקה את ההבחנה וציינה כי המתפרעים הם מיעוט קטן לעומת המספרים העצומים של המתיישבים שהתגייסו למלחמה.

עם זאת, הדיון שב להתלהט כשברקוביץ' תקף את ח"כ סוכות: "אני לא יכול לסבול שסוכות אומר 'אנחנו מגנים'. הוא לא מגנה, הוא שקרן, אני לא מאמין לו למילה".

לאחר סיום השידור, פרסמה אסרף ביקורת על השיח הציבורי סביב ההתיישבות ביו"ש. "יש ספורט לאומי חדש", כתבה. "במקום לגנות קומץ של מתפרעים, יש מי שבוחר, שוב, לנגח את טובי בנינו מההתיישבות ביו"ש. ניסיתי, גם בערב הזה, לשמור על כבודם. זה לעולם לא ישתווה לשמירה שלהם, היומיומית, עלינו".