מנכ"ל ארגון "בצלמו", שי גליק, הגיש היום (ראשון) תלונה דחופה וחריפה לנציב תלונות הציבור ברשות השנייה, דוד רגב, בדרישה לנקוט צעדים משמעתיים נגד המגיש אייל ברקוביץ'.

התלונה מגיעה בעקבות דברים שהשמיע ברקוביץ' בתוכניתו בחדשות 13 בסוף השבוע האחרון, בנוגע למתנדבי ארגון זק"א שפעלו ביישובי העוטף בשבעה באוקטובר.

במהלך התוכנית, התפתח עימות מילולי בין ברקוביץ' לבין האב השכול שמעון אלקבץ, שבתו ובן זוגה נרצחו בכפר עזה בשבעה באוקטובר.

ברקוביץ' ביקש מאלקבץ להפסיק לכנות את החרדים "אחים" ואמר: "די עם 'האחים' שלנו, מה הם תורמים לנו? מה הם עושים בשבילי?".

אלקבץ השיב בכאב והזכיר את פועלם של החרדים בטבח: "אני מזמין אותך לכפר עזה, מי שניקה את כל הדם של הילדים שלנו אלה אנשי זק"א החרדים הקדושים".

בתגובה, קטע אותו ברקוביץ' וטען: "500 אנשים שמקבלים כסף. אנחנו מדברים על עשרות אלפים שלא רוצים להתגייס, די עם 'האחים', זה לא אח שלי".

בתלונתו הגדיר גליק את הדברים כ"עלילת דם והוצאת דיבה". לדבריו, "טענתו של ברקוביץ' היא שקר מוחלט. ארגון זק"א מבוסס על מערך של אלפי מתנדבים העושים מלאכת קודש של 'חסד של אמת' בהתנדבות מלאה, תוך סיכון חייהם וחשיפה למראות קשים מנשוא, ללא כל תמורה כספית".

גליק הוסיף ותקף את הקו ההסברתי של המגיש: "להציג את מלאכת הקודש של פינוי גופות ודם כ'עבודה בשכר' זהו ביזוי בלתי נסלח. דבריו של ברקוביץ' כי החרדים 'אינם אחים' הם המשך ישיר להסתה הקבועה שלו".

"אזכיר לכבודו מי תמיד האשים את היהודים בלק יחת כסף? כן כן האנטישמים בעולם כל דבר שיהודים עשו הם יצאו נגדם ואמרו הכל בשביל כסף. זה אנטישמיות לכל דבר ועניין".

בסיום פנייתו, דרש מנכ"ל "בצלמו" מהרשות השנייה להורות על נקיטת צעדים נגד המגיש והפקת התוכנית, ודרש התנצלות פומבית וחד-משמעית בפני מתנדבי זק"א והציבור החרדי.