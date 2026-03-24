פרשן חדשות 12, עמית סגל, יוצא נגד הביקורת על חקיקת חוק הבוררות ותוהה מדוע אפשר לבטל חוק יסוד תוך כדי מלחמה, אבל אסור לחוקק על בתי הדין הרבניים.

"אני אציג את תמונת המצב כמו שהיא נראית מאגף ימין", פתח סגל את דבריו בשידור. "בתחילת המלחמה, חודשיים וחצי משבעה באוקטובר, בג"ץ - כשחיילינו היו בחזית - ביטל את עילת הסבירות".

הוא הוסיף והזכיר כי "רק לפני שבועיים היועמ"שית קובעת שחייבים לנהל עכשיו את הדיון על איתמר בן גביר. קודם לכן יש את הסיפור עם עדות ברוורמן שלא היתה יכולה לחכות".

הוא התייחס לטענות על קידום חקיקה שקשורה למערכת המשפט דווקא בעת הזאת. "אני לא חושב שמדובר בתגובה לדברים האלה - אלא במשהו שהיה קורה בכל מקרה. בקואליציה אומרים 'ממילא יש בחירות עוד מעט. אם לא נעשה את זה עכשיו זה יתבטל - ומי תהיה הקואליציה הבאה?'".

לדעתו, אי אפשר לנהוג בדו פרצופיות כלפי מהלכים דורסניים ולגנות אותם כשהם באים מימין - ולאמצם כשהם מגיעים מהשמאל.

"אישית אני חושב שאם ישראל במלחמת קיום, שני הצדדים היו צריכים לשים את חרבם בנדן לעוד קצת זמן - עד לאחר המלחמה. יש כאלה שבחסות התותחים הרועמים רוצים לקדם דברים ואני נגד זה - אבל משום מה אני מוצא את עצמי לבד כשמדובר בצעדים אחרים", חתם.