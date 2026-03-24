הוועדה לביטחון לאומי, בראשות ח"כ צביקה פוגל, אישרה הערב (שלישי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק עונש מוות למחבלים.

הצעת החוק, שקודמה על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת הכנסת לימור סון הר-מלך, צפויה לעלות להצבעה סופית במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא.

לפי נוסח החוק שאושר, מחבל שגרם בכוונה למותו של אדם במסגרת מעשה טרור המונע ממניע לאומני - דינו יהיה מוות.

החוק כולל מספר סעיפים תקדימיים במערכת המשפט הישראלית: בית המשפט יחויב לגזור עונש מוות ללא שיקול דעת להקלה ולא תידרש החלטה פה אחד של הרכב השופטים.

בנוסף, גזר הדין יבוצע על ידי שירות בתי הסוהר בדרך של תלייה וביצוע גזר הדין ייעשה בתוך פרק זמן של עד 90 יום ממתן פסק הדין הסופי. עוד צויין כי החוק שולל את האפשרות של נשיא המדינה להעניק חנינה למחבלים שנדונו למוות.

בן גביר בירך על האישור ומסר: "זהו רגע היסטורי של צדק למדינת ישראל. מי שבוחר לרצוח יהודים רק משום שהם יהודים - דינו אחד: מוות. לא עוד דלת מסתובבת של פיגועים, מאסרים ושחרורים. החוק הזה מחזיר את ההרתעה, מחזיר את הצדק, ומשדר מסר חד וברור לאויבינו: דם יהודי אינו הפקר. נמשיך להוביל מדיניות בלתי מתפשרת מול הטרור - עד לניצחון".

יו"ר הוועדה ח"כ פוגל הוסיף כי מדובר בצעד הכרחי במלחמה בטרור: "הצעת החוק היא צעד משמעותי בהחזרת ההרתעה למדינת ישראל. במציאות חריגה כמו שלנו, נדרשים כלים חריגים כדי להילחם בטרור. לאחר עבודה יסודית בוועדה ושמיעת כלל הגורמים הרלוונטיים, מדובר בהתקדמות נוספת בדרך לצדק היסטורי. מי שבא לרצוח יהודים מתוך טרור. דמו בראשו. זהו חלק מהשינוי וחלק מהניצחון שעוד נזכה לציין. אני קורא לכל חברי מהקואליציה, להתאחד סביב החוק הזה ולהשלים את המהלך בהצבעה במליאה".

ח"כ לימור סון הר-מלך ציינה כי החוק נועד לשים סוף למעגל שבו מחבלים משתחררים בעסקאות עתידיות, "אישור חוק עונש מוות למחבלים בוועדה מהווה רגע של צדק היסטורי עבור מדינת ישראל ותחילתו של שינוי תפיסתי עמוק במאבק בטרור. החוק קובע מסר ברור וחד: מי שבוחר לרצוח יהודים בשל היותם יהודים - מאבד את זכותו לחיות. החוק נועד לשים סוף למעגל הקטלני של פיגועים, מאסרים ושחרורים בעסקאות, ולהחזיר את ההרתעה והצדק למערכת".

לדבריה, "מדובר במהלך מוסרי והכרחי למען ביטחון אזרחי ישראל ולמען המשפחות השכולות, שדמן של יקיריהן אינו יכול עוד להיות הפקר. זהו צעד משמעותי בהגנה על חיי אדם ובחיזוק מחויבותה של מדינת ישראל להיאבק בטרור בנחישות ובאחריות".

ח"כ גלעד קריב אמר: "הממשלה והקואליציה שיעבדו את עצמן לקמפיין בחירות עלוב, גס, לא מוסרי וחסר היגיון ביטחוני של איתמר בן גביר. מדובר בהצעת חוק קיצונית שלא קיימת באף מדינה בעולם הדמוקרטי, עם פגמים מוסריים קשים, וגם עם איוולת ביטחונית קשה. הציבור צריך לדעת שאותה מפלגה שהתנגדה לכל העסקאות לשחרור החטופים, והעדיפה להפקיר למוות אזרחים ישראלים, כופה עכשיו על הקואליציה חוק שמשמעותו קשירת ידי הממשלה בעסקאות עתידיות לשחרור חטופים. זו העדות החזקה ביותר לפשיטת הרגל המוסרית של הממשלה והקואליציה הזו. לאיתמר בן גביר אין אף הישג להציג לציבור הישראלי, והוא מנסה להסתיר את כשלונו בהצעת חוק שרק תגביר את כמות פיגועי המיקוח והנקמה".