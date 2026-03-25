בלוט עם ראשי הרשויות דובר צה"ל

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, קיים אמש (שלישי) מפגש עבודה רחב עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, במטרה להדק את התיאום הביטחוני והאזרחי לנוכח האתגרים הביטחוניים המורכבים בגזרה.

למפגש הצטרפו שורה של מפקדים בכירים, בהם מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, מפקד עוצבת "גלעד" (96) תא"ל אורן שמחה, ראש המנהל האזרחי תא"ל הישאם אבראהים, ומפקד מג"ב איו"ש תנ"צ ניסו גואטה.

במהלך הסקירה המבצעית, הציג האלוף בלוט לראשי הרשויות את הפעילות הענפה של צה"ל וגופי הביטחון, הן בהגנה והן בהתקפה. הוא הדגיש כי צה"ל פועל לסיכול תשתיות טרור המנסות להתבסס בשטח, לעיתים בהכוונת גורמים עוינים מחוץ למדינה.

"כשצה"ל מכה את ראש התמנון, הזרועות עלולות להשתולל", הסביר האלוף בלוט. "לוחמי צה"ל, המפקדים, יחד עם גופי הביטחון שפועלים בגזרה, פועלים בכל יום ומסכלים תשתיות שמנסות לקום גם בהכוונת חוץ. המסר ברור - לא מגיבים לטרור, מקדימים אותו ומכריעים אותו".

האלוף שיבח את ראשי הרשויות על מעורבותם היומיומית, שמהווה לדבריו מרכיב קריטי ביכולת לשמור על ביטחון התושבים.

הוא התייחס לחשיבות הפעולות המשותפות למניעת אירועי פשיעה לאומנית וחיזוק המשמעת האזרחית, תוך שהוא מדגיש כי במערכה המורכבת הזו אין "קיצורי דרך".

"שיתוף הפעולה ההדוק אתכם - ראשי המועצות בגזרה, הוא מרכיב מרכזי ביכולת לשמור על ביטחון התושבים, בכלל הרבדים המאפיינים את התקופה ובתוך כך פעולות משותפות לחיזוק החוסן של התושבים, המשמעת האזרחית ופעולות משלימות לפעולות אכיפת החוק והסדר בגזרה. במערכה הזו אין קיצורי דרך, אנחנו עושים זאת ביחד: תיאום ויוזמה הם המפתח", חתם.